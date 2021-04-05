曾演出日劇《花樣少年少女》的33歲日本男星山本裕典於2017年因多次被爆男女關係複雜，又在六本木經營酒吧，遭所屬事務所Ever Green解除合約。山本於2018年底宣佈復出演舞台劇，到去年7月又因感染武漢肺炎被網民批評。山本近日又再惹上是非，被爆搞大女大學生，就連訊息對話亦被流出。

據日媒《FLASH》報導，指山本於去年3月與當時19歲的Y小姐交往，她現時於東京一所大學就讀。Y小姐的友人爆料，指山本於去年2月到Y小姐打工的餐廳進食，兩人隨即撻着，山本還邀請對方到其寓所並發生關係。後來由於疫情關係，兩人亦只能在山本的寓所會面，又經常發生不安全性行為。Y小姐於去年11月終於發現懷孕，山本在得悉後，態度亦180度轉變，並要求對方墮胎。

從Y小姐與山本在LINE對話中，山本表示不想讓其他人知道，又指未婚懷孕會影響他的形象，又威脅Y小姐如果決定生小孩就會放棄做演員，而且會痛恨Y小姐一世。不過，Y小姐最終亦決定生B，而山本亦向Y小姐開出條件，要求今後互不干涉對方的感情生活，而且要讓他與孩子見面，又口頭承諾會支付養育費，但就連白紙黑字都沒有。Y小姐如今已懷孕六個月，預產期是今年夏天，她被傳媒追訪時亦直認懷孕，但除此之外就不肯多說。

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