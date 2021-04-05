香港人需要喜劇，近日上畫之新片，不才推薦《呃Love天團》及《不日成婚》，保證各位貴客捧腹大笑離場。

《呃Love天團》屬儍片，由《去吧！女神兵團》女神平采娜、「泰版彭于晏」混血男神Barry及「泰版陳偉霆」美男Bank主演，《出貓特攻隊》幕後團隊製作，劇情胡鬧，但部份橋段極度搞笑，令觀眾笑到碌地。

《呃Love天團》以愛情騙子為題材。五名主角鬼馬誇張，各有千秋。最吸睛的，當然是女神平采娜，她神神化化，死蠢倀雞，可愛之極。泰版彭于晏及泰版陳偉霆，外形討好，演出中規中矩。泰國大叔及泰國阿姨，抵死啜核，非常搶戲。最精采的，是騎呢小配角口水王。他戲份不多，但酒店接待男女主角一場，大家笑得合不攏嘴。《呃Love天團》是去年泰國賣座冠軍片，導演手法活潑，節奏快如機關槍，所以儘管劇本甚多破綻，但它擺明車馬為「胡鬧儍喪」類型電影，所以冇人深究愛情老千局是否合理。事實上，此片娛樂性豐富，幕前幕後交足貨，正式係童叟無欺，百分百冇伏。

港產製作《不日成婚》亦是密集笑料式愛情喜劇，其特別之處，是搞笑對白及橋段全屬「有味」。今時今日香港年輕男女性觀念開放，這等不文笑話實在非常小兒科，所以不才看片時，戲院中狂笑的全非麻甩佬，而是靚妹及中女。時代不同，女生鹹濕程度，和爺們不相伯仲。《不日成婚》導演陳茂賢，編劇出身，之前曾長時間和谷德昭合作，所以影片風格有着谷之影子。影片以愛情包裝，講男女夫妻攻防戰，穿插「賤男偷食」及「大丈夫日記」橋段，笑料密集，對白抵死賤格，精警金句極多，例子之一：「射落地都唔益佢。」

電影舊瓶新酒，是21世紀《風塵三俠》加《大丈夫》混合版本。近年甚少，又或根本沒有這種港產類型喜劇，所以觀眾如久旱逢甘露，大喜若狂，笑到甩肺。《不日成婚》演員出色，最生猛的是朱栢康及談善言二人。相比之下，主角衛詩雅及陳家樂雖然使出渾身解數，但仍略遜一籌。片中橋段，最過癮的是朱栢康去澳門召妓後，言語間露出馬腳，被老婆審問，於是急召陳家樂及岑珈其以「密碼」自圓其說，拍案叫絕。WhatsApp打錯「儍西」用詞這一場，也過癮。但此笑話網上早已流傳多時，不算新鮮。

《不日成婚》宣傳定位不太清楚，幕前幕後又缺乏叫座力，但電影真的不錯，值得買票進場。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。