曾在TVB擔任總經理的陳志雲，近年轉戰YouTube，他除了不時在channel分享自己對社會時事的見解，還會談論舊公司惹人爭議的話題。昨晚陳志雲在《晚間短評》上，提到近日因有姜糖不忿私追而被姜濤嚴厲斥責，有人即時unfollow偶像，甚至留言：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」

陳志雲在節目上力撐姜濤的做法，希望fans逆地而處，了解對方的難處，尤其是「我捧得你起，同樣捽得你死」這句說話千祈不要說出來：「以前TVB藝員經理人部門都曾經對一啲藝人講過，到今日嗰位藝人都『銀』住喺個心！千祈唔好忘記，你哋捧出嚟嘅藝人，佢哋唔係冇出過力，相反佢哋係出咗唔少氣力嚟換取大家嘅支持，喺今日嘅香港，我哋比任何時候都更加需要互相鼓勵同支持。」

事後有不少姜糖都表示認同陳志雲的說法，同時更猜測這個「『哽』住喺個心」的藝人的真正身份，據知這人正是劉德華。當年華仔從藝訓班畢業後受到力捧，在1984年演出完《神鵰俠侶》後，因不願與TVB續約5年而被全面封殺，有指當時的經理人曾直接對華仔說：「我左手可以捧你，但我右手的力量更大！」雪藏了差不多400多天後，直到1986年在六叔邵逸夫的調解下解封，重新簽下合約，不過續約詳情亦未有向外界披露，對華仔而言，這件事是他出道以來遭受的最大打擊。

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