林作和鍾培生的「百萬林鍾拳賽」要到9月先有得看，雖然尚餘5個月時間，不過二人近日已加緊操練備戰，至於完全沒有打拳經驗的林作，幾乎每日在IG貼相公開訓練的進度。今日他貼出一張拳賽表並留言：「為盡快熟悉拳賽，本人已報名5月1號參加人生第一場公開賽。我做嘢，一係唔做，一係就去到盡。歡迎嚟買飛入場睇我處男戰。」林作在今次處男拳賽中，對手名為黃明雋，兩人將會在擂台上大戰三回合，每場2分鐘。

自從林作答允鍾培生的拳賽邀請後，除了努力賣保險，其餘時間幾乎每日都上拳館操拳，日前就見他身上有一撻撻紅印，而手背亦見紅腫，可是，每日努力下，最新相片可以見到其手臂和腰圍的肌肉明顯結實了，而且腰間贅肉亦開始減少，現出「倒三角」的身形。有網民留言讚他「係fit咗好多」，不過亦有人提醒他「雙手的確有大隻咗，開始要增強核心肌力，因為以經驗來講鍾生的確高啲啲，所以要練好啲抗打能力，再搵機會進攻。」亦有網民看見相中林作的右邊骨盆明顯抬高，到比賽時會影響腰部核心，容易乏力並增加受傷的風險，叫林作要多加注意。

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