香港現時最火紅的藝人必定是姜濤，一班「姜糖」不時出盡渾身解數追偶像，瘋狂程度拍得住韓國一班「私生飯」（即跟蹤藝人私生活的瘋狂粉絲）。雖然日前姜濤就疑似激嬲「姜糖」，不過偶像同fans之間又點會有隔夜仇，估計一班「姜糖」好快就會重歸姜濤的懷抱。至於在韓國亦有一名好似姜濤一樣人氣爆燈的歌手，他同樣擁有一班忠實「姜糖」，其中他一名年約68歲的老奶奶fans洪京玉更因為追星追到上節目成為被採訪人物。

到寓所參觀

於今晚播出的SBS節目上，節目組就邀得Trot歌手任英雄的fans洪京玉擔任節目的嘉賓。據了解製作組最近遇到一位男觀眾，對方表示：「妻子整天想着其他男人，真的打不起精神來。」之後更索性邀請節目組到其寓所參觀，只見在房內，可以看到四面八方都放滿了Trot歌手任英雄的物品。

怕留小傷疤

房間裏滿佈任英雄周邊物品，包括應援棒、海報、水杯、書包、雨傘等，目測已超過了300個。而且為防物品會弄花，洪京玉完全不會使用，更擔心使用後會令任英雄的臉上留下小傷疤。而房間內滿佈了任英雄的照片，令到丈夫每次睡覺時躺下的時候都會與任英雄對視。 節目組更公開考驗洪京玉，要她一秒內聽音樂猜出歌名等，洪京玉都一一過關。據洪京玉透露，她如此癡迷任英雄是有原因的：「在渡過艱難的時期，想要放棄一切的時候，任英雄的故事和歌曲給了我很大的安慰。」

現年29歲的任英雄於2016年出道，直到去年初參加TV朝鮮高人氣節目《Mr.Trot》獲得冠軍而成功彈起，成為韓國最火熱的藝人，亦成功吸納各年齡層的fans。

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