克勤日前以導師身份出現《聲夢傳奇》，但有參賽者認不出他，場面尷尬，其實多年來克勤不時出現𤓓爆事件，最經典莫過於送曼聯禮物被當是垃圾，被網民笑足一世。

送禮勤

2005年足球隊曼聯訪港進行友誼賽，克勤是著名曼聯fans，賽前他向曼聯送上紀念品，禮物是一塊以他自己的CD封面照片砌成，並加上「Welcome to Hong Kong」字樣的板框。可惜球賽結束後，該份禮物被發現棄置於更衣室內，自此克勤被笑稱為「送禮勤」。

Barcode勤

2015年克勤將一張行李篋的相片上載到fb，公開鬧港龍航空寄失他的行李，令他出席上海跨年騷冇衫換，但網民發現篋上貼滿用來記錄行李的barcode，網民紛紛留言指摘，指貼滿barcode容易令機場行李系統掃描出錯，亦對機場職員構成麻煩，戲稱他「barcode勤」。

公審波友

2019年克勤到馬來西亞作足球友誼賽，在球場上被對方球員踢傷，克勤事後怒氣沖沖於Ig貼相指「一點都不友誼」，幾張相見克勤跟人嘈交，之後更一怒把對方的正面照放上網，寫明「就係呢條14號，我記得你。」有網民不齒克勤於網絡公審對方行為。

喪禮勤

2019年克勤於北京開騷，會場外的佈置卻如靈堂一樣，現場擺放多個掛有克勤大頭海報的畫架，以鮮花圍住，並一字排開在門外，遠看激似一排花牌，加上場內佈景板的黑色主調亦見其半身照，其後克勤更以黑色及白色服裝現身，因而被取笑為「喪禮勤」。