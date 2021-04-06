日本乒乓球手福原愛早前爆出偷食醜聞，她與台灣丈夫江宏傑更在去年起傳出婚變，日本雜誌《女性Seven》上月拍到她與圈外男到橫濱開房，隔天她還帶男方返回其香閨過夜，事後強調兩人是分房瞓，死口否認有肉體關係。

最新一期雜誌《女性自身》則報道，福原愛日前趕住搬屋，發現有搬屋工人抬走桌椅、梳化、床架和放滿衣物的紙箱，甚至有小朋友的麵包超人腳踏車，據知這屋還有7400萬日圓（約520萬港元）貸款，她似乎是打算將豪宅放售，事關該寓所難免令人聯想到是她的出軌炮房，望盡快遷離是非之地。

報道指出，這棟兩層高的房子是福原愛在結婚後半年購買，建物總面積約30坪，入手價約1億日元（703萬港元），雖然7400萬日圓對以前的福原愛來說可謂濕濕碎，但如今她面臨冇工開的休業狀態，賣屋也可減輕負擔。鄰居表示，他們入住時，福原愛的媽媽曾來過打招呼，也曾聽到孩子在屋外玩的聲音，上次看到福原愛是在不倫消息公開前，之後就沒再看過她的身影。

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