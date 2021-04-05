林芊妤（Coffee）2018年與任職銀行高層的老公翟志榮結婚，同年10月誕下囝囝「伯伯」翟德彥。Coffee上月23日曾接種復必泰疫苗，隨後政府突然煞停該批疫苗，指疫苗包裝有瑕疵。Coffee當時接種疫苗後，曾表示：「冇乜嘢事，係嗰個位肌肉有啲痛。」不過她前晚在Ig透露壞消息，表示日前發現懷孕不久便自然流產。

剛發現懷孕不久

Coffee寫道：「這幾天一直在腹部陣痛和流血中度過，剛發現懷孕不久就自然流產了。之前一直有很多女生跟我分享，這次終於明白了。」她指心情有點像坐過山車，因為有期待所以失落。她又表示感到太痛及有點累，而在家靜休了兩日。

因為今次自然流產也令Coffee更珍惜兩歲的囝囝：「這件事令我更珍惜兒子的存在，因為成為媽媽的過程是真的需要過五關斬六將，媽媽們都是最棒的。」Coffee也勉勵自己說：「生活有時就是會讓我們摔一跤，這都是不能控制的，不必裝作沒事，快樂不快樂都一種情緒，這只是生活中發生過的小事，反正過了就會好。這時更應該留意身邊的快樂事，然後慢慢就會感覺到力量回來了，也要好好陪兒子去玩，享受剩下的復活節假期。」她更表示：「下次繼續努力吧！」

「可能胚胎唔健康」

Coffee同時Ig貼出她躺在梳化被伯伯摸頭的片段，她又陪伯伯玩籃球，她臉上更被伯伯貼滿貼紙，但仍流露笑容，並言：「終於有心情玩玩電話。」看來心情終於稍為平復，囝囝的安慰也相當有用。對於公佈流產消息後，有網民質疑流產是否與接種疫苗有關，Coffee昨日回覆《蘋果》時說：「應該唔關事嘅，都有好多原因，醫生話可能胚胎本身就唔健康自動排走。」

去年試過宮外孕的陳柏宇老婆符曉薇，留言向Coffee送上隔空的擁抱，Coffee回覆謂：「我𠵱家都仲係有一邊特別痛，都要check清楚，我哋一齊加油。」謝安琪、陳法拉、吳雨霏、關心妍、龔嘉欣、楊秀惠、關心妍及正在陀B的余香凝等多位藝人，也有留言為Coffee打氣。