韓國人氣選秀節目《PRODUCE 101》於2016年播出第一季，之後先後推出《PRODUCE 101》第二季、《PRODUCE 48》、《PRODUCE X 101》，由於《PRODUCE 101》十分成功，連帶推出的限定團體都大受歡迎，即時搞到亞洲各地都製作類似的節目。

成員依舊活躍

而《PRODUCE 101》第一季中誕生的限定女團I.O.I雖然已解散，但兩位成員金世正和Somi依舊活躍，當中以金世正發展最好，除了拍攝了人氣劇《驅魔麵館》外，又活躍於綜藝界，日前更推出第二張迷你專輯《I’m》回歸樂壇。金世正近日雖然忙於為新專輯宣傳，但她亦不時更新IG與fans互動，當中她昨日大晒多張靚相。金世正在新相中電了一頭長曲髮，有別於《驅魔麵館》的大波紋曲髮，長曲髮展現她成熟女人味一面，獲不少fans及網民留言讚好。

發展未如理想

至於現年20歲的Somi，於2018年加盟YG事務所旗下的The Black Label，雖然發展未如理想，但Somi亦十分勤力更新IG，keep住曝光率。Somi今日上載穿上便服的出遊照，雖然打扮密實，但在密實的上衣下，可見Somi的逼爆身材，網民都激讚：「禾桿冚珍珠」。

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