ViuTV今日慶祝五周年台慶，三屆《全民造星》的參賽者及得獎者空群而出，其中《全民造星III》的Alina李炘頤（前名李靜蓮）在台上和男舞蹈員大跳性感熱舞，成為其中一個重頭戲。可是，雖然Alina舞台經驗豐富，只穿單薄透視歌衫的她，但今日卻失守在大動作下，打底褲不慎移位，露出整個臀部，而前面亦疑似走光。

完騷後，Alina和同屆的ANSONBEAN接受訪問，對於台上疑走光露「股」， Alina不以為然說：「今次條裙係tailor-made，我係有打底嘅，只係動作太勁所以攝咗上去，其實我都加咗條橡筋箍住，不過噚日係綵排，今日就要正式演出，冇辦法試多幾次，但我有做足打底㗎！」問到男友Stanley@MIRROR事前有否過目，Alina甚大反應說：「冇呀，好耐冇見佢，我唔驚（走光），最驚跳得唔好！」至於Stanley就話女友表演時自己正在後台準備，所以沒有看到，但他深信女友每次演出都是盡全力的，因此出來的演出一定有質素。對於有傳Alina將會簽ViuTV成為旗下藝人，Alina大賣關子說好快便會有公佈，反而男友就大方透露女友和ViuTV傾到八八九九，尚有少許細節要討論。

至於ANSONBEAN透露將跟同門師姐鄭欣宜推出合唱歌，而欣宜在《造星III》做評判時，一見ANSONBEAN已經流晒口水，更笑言「姐姐濕晒」，ANSONBEAN今日聽到記者提起此事時，即尷尬地「吓」了幾聲，問他有否買定地拖，他即笑說：「冇喎，哈哈，有買蕉畀佢補充體力。」

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