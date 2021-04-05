不少香港藝人知名度雖甚高，但因太久未有露面，新一代未必認得出，亦經常發生藝人被錯當另一位藝人的烏龍事件。

劉德華 小學生嗌唔識

去年於電影《熱血合唱團》中扮演音樂老師嚴Sir，起用33位青少年當合唱團學生，當中一位13歲年紀最小的學生姚學智（左）竟不知劉德華是誰，他說：「其實我初初完全唔知劉德華係邊個？後來媽媽同我講佢係大明星，我先知佢真係好紅。」

鄭敬基 被誤當鄧健泓

早前已移居加拿大的鄭敬基（右），2019年仍於香港生活時在Ig自爆去屋企附近買早餐，突然有少女衝來要求握手，誰知少女以為他是方力申。事隔兩星期，鄭敬基於檳城慶祝完生日，登機時有個女人好興奮要求和他合照，可是對方叫他鄧健泓（左），最後他沒有合照。

陳庭欣 同吳若希撞臉

去年有網民在社交平台上載陳庭欣（右）與一位男士的合照，但留言指該人為吳若希（小圖）：「吳若希同佢老公Alex都幾有夫妻相。」陳庭欣之後澄清：「哈哈哈哈哈！好似已經唔係第一次有網友咁寫，介紹番，我表弟Matthew。」網民發現除陳庭欣似吳若希外，陳庭欣表弟亦跟吳若希丈夫Alex有幾分相似。

許志安 踢波變杜德偉

2013年填詞人梁柏堅於微博轉發，有網友在社交網貼上與許志安（中）的合照，卻表示：「喺球場見到杜德偉（小圖）先生，不過條友好寸，叫佢杜生都唔睬人。」梁漢文之後留言湊熱鬧說：「杜生！你今日好嗎，你近來好嗎？」陳奕迅則笑言：「平時多人佢死都唔認！」