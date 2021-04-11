韓劇《賢內助女王》的49歲女星李惠英，於2004年與男星李尚敏結婚，不過婚姻僅維持一年，到2011年再婚嫁比自己大一歲的企業家。李惠英近日出演SBS節目《同床異夢2 - 你是我的命運》，在節目內大談前夫及現任丈夫，即時引來網民的話題。

曾相睇多次

李惠英經歷了第一段婚姻失敗後，曾努力相睇：「為了再婚，下定決心相睇了很多次。因為之前婚姻時間太短了，所以對結婚產生了幻想。」李惠英更自爆現任老公當年對她一見鍾情，她說：「當時我也覺得自己很漂亮，因為身體不舒服，所以瘦了很多，但是看起來更清純，對我一見鍾情。我也覺得『為甚麼這麼漂亮』。」李惠英表示當時覺得自己這麼不足，但卻獲得現任老公無條件的愛，覺得這樣的人好像不會再出現，所以最終選擇了現任老公。

經歷更年期

雖然二人愛得激烈，但是卻經歷了更年期以及離婚危機，李惠英說：「有一天丈夫突然表示不想賺錢、不想工作、想死，於是我也回答我也想死、我更累。本來應該互相理解的，結果卻變成了敵對。我當時想男人為甚麼因為那樣而辛苦、為甚麼要這樣厭煩，是不是應該接受女人感到辛苦的事情呢？」事後兩人進行了溝通，經過了5次左右的嘗試，兩人進行了深入的交話，更一齊喊到眼腫，最終心結解開，兩公婆又回到了從前一樣。

被女兒感動

而李惠英亦提及婚後與現任丈夫女兒相處的故事，李惠英感動說：「結婚後突然遇到了11歲的女兒，本來應該定稱呼的，但是我也沒生過孩子，所以叫『媽媽』有點尷尬，最後決定叫『新媽媽』吧。到了將近一年的時候，就覺得心裏不是滋味，有一天女兒跟人說話聽到『你們新媽媽』時，她就更正『不是新媽媽，而是媽媽』，那時我深受感動。現在想起來，都快流下眼淚。」

李惠英當年和李尚敏離婚鬧得十分不愉快，她曾透露遭對方騙去了22億韓圜（約1,520萬港元），男方更以她的名義貸款買車，最終鬧上法庭，婚姻僅維持一年就玩完。

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