「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演的去年電影《怪醫D老篤》（Dolittle）口碑欠佳，更在有「爛片奧斯卡」之稱的金草莓頒獎禮（Razzie Awards）中獲得最差男主角提名，幸好同片早前揚威兒童選擇大獎（Kids’ Choice Awards），為羅拔唐尼贏得最喜愛電影男星，總算是執番身彩。

羅拔唐尼近日度過其56歲生日，他於IG上載頭戴王冠、雙手高舉V字手勢的開P照片，身後就在「56」數字氣球作為佈置，他開心留言寫：「感激所有的生日祝福！今天有很多原因感到幸福。」他的Marvel「同事」，包括「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）均有發文送上祝賀，羅拔唐尼亦有在基斯咸斯禾夫的合照下貼上合十Emoji回應好友，令一班Marvel擁躉為之興奮。

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