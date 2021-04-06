日劇天王木村拓哉曾接拍《2046》進軍國際市場，當其細女光希也簽約海外模特兒公司前年登上巴黎天橋，日媒今日爆料，原來木村在三年前已斟拍美劇《大將軍》（Shogun ），可惜拍攝計劃受到疫情影響一改再改，木村因為檔期問題已忍痛辭演，據知已改由成功打入荷李活的淺野忠信執二攤頂上。

《大將軍》是一套十集美劇，安排到在美國、日本、加拿大取景，拍攝期長達一年，是翻拍自80年代同名經典劇集。這套1980年原裝版本《大將軍》全五集，由李察張伯倫（Richard Chamberlain）、三船敏郎及島田陽子合演，當年在美國播出時大受歡迎，贏得艾美獎及金球獎等多項殊榮；《大將軍》改編自英國小說，故事發生在17世紀的日本，一位遠道而來的英國冒險水手，因海難流落到日本，遇到野心勃勃的精明將軍，講述兩個不同文化的男人捲入一名神秘女武士之間。該劇本來是在2019年3月開鏡，無奈製作公司認為前期製作未能達到目標，故推遲開機時間，而去年起全球更爆發疫情，令劇集籌備至開拍已一波三折。

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