不少藝人都有「分享症」，不時都愛在社交網晒靚相，不過有時未有因為場合而有所收斂，因而成為網民的指摘對象。近日韓國免費台MBC前主播徐弦珍（音譯）成為網民的攻勢對象，當中徐弦珍於昨日去葬禮現場的途中，因為在社交網上風騷晒自拍照，忙於炫耀其短髮造型，因而遭到網民炮轟，最終她即刪文兼道歉。

留言不恰當

40歲的徐弦珍昨日IG上載自拍照，留言：「天氣真好，讓人流淚。但我會去一個不愉快的地方，現在去殯儀館。但是我很喜歡這個髮型，所以還沒有出發呢，就自拍了。」由於徐弦珍的留言不恰當，網民即指摘她去殯儀館的路上竟然提及新髮型是輕率的行為，並留言：「沒有想過對方的家人嗎？」、「應該慎重對待」等。

對於指摘聲不斷，徐弘珍即刪除有關照片，今日更留言道歉：「昨天我的發文被報道後，從早上開始就給很多人帶來了不便。我輕率的行為，對此感到抱歉和慚愧。今後我會更加慎重地對待，成為能夠深刻理解他人痛苦的成熟的人，再次向因我而感到不便的人和所有遺屬表示歉意。」

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