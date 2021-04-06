50歲日本男星竹野內豐擔正的富士電視台「月9」劇《第一刑事部的烏鴉》昨晚首播，今次他飾演自由奔放型的刑事裁判官，夥柏林影后黑木華合作，還有新田真劍佑、山崎育三郎、小日向文世等拍檔，首集錄得13.9%收視，已是「月9」劇連續第10作能開播取得雙位數收視。劇集播出後口碑不俗，有觀眾看得出有木村拓哉夥拍松隆子的經典「月9」劇《律政英雄》的影子。

除了《第一刑事部的烏鴉》外，由《交響情人夢》的「千秋王子」玉木宏擔正的朝日電視台新劇《櫻之塔》也可以在香港「黃Viu」煲劇平台收看。《櫻之塔》將於本月15日開播，故事講述警察內部為了爭奪警視總監之位，繼而引發權力鬥爭。玉木宏昨日率領同劇演員出席記者會，計有廣末涼子、岡田健史吉田鋼太郎等，並穿上劇中警服登場。玉木宏與廣末有不少對手戲，他大讚對方十分開朗，更爆廣末在片場會突然做出側手翻，有牆壁時更會倒立，笑指她十足十個細路仔，旁邊的廣末即苦笑話：「別人聽到應該會覺得我好騎呢。」她再解釋拍攝當日是第一次穿上傳統柔道服到柔道場，受氣氛影響才一時衝動打了個側手翻。

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