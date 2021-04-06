「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）接拍Netflix全新電影《Slumberland》，故事翻拍自1905年漫畫《Little Nemo》，Netflix今次拍成真人版，把小男孩主角Nemo改成了 11歲少女Nema，由童星Marlow Barkley任片中女主角Nema，其他參與演員還有《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）的Kyle Chandler及愛爾蘭男星Chris O’Dowd等，《魔間行者》（I Am Legend）及《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列導演法蘭西斯羅倫斯（Francis Lawrence）負責執導。

《Slumberland》有別於原著，角色上亦會有出入，積遜莫瑪利用CGI出演半人半獸Flip，Nema獲他幫助下展開奇幻旅程，尋找失蹤父親。積遜莫瑪會透過高科技視覺效果變成九尺高的Flip，而且毛髮蓬鬆、長出獠牙，Netflix今日公開拍攝花絮，而照片未有經過後製，其最終造型暫時尚未曝光，該片安排明年在Netflix上架。

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