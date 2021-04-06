ViuTV今日於九展慶祝台慶五周年，除了安排旗下藝員大晒冷外，同時更宣佈未來一年推出3部重頭劇，分別是郭羨妮、劉心悠與潘燦良主演的《冥冥之中》，黃德斌、Edan與Anson Lo 主演的《大叔的愛》，及姜濤與蔡凡熙演出的《超感應學園》，而實況節目將有更多選擇，推出全新節目《擊戰》，及力捧全新男子組合P1X3L，兌現在開台向觀眾作出的承諾：「最重要係令觀眾有得揀！」

貴為ViuTV一哥的強尼，雖然在五年前開台當日仍未加入這個大家庭，不過他依然感觸良多：「之後做過幾次節目巡禮，啱啱喺後台同阿妹傾偈，公司喺2、3年前係外來嘅嘉賓多，但係而家係我哋自己人，有唔同主持、演員，連歌手都有埋，喺幾年之間，變咗係我哋嘅人去做節目俾大家睇，都覺得ok滿足，真係有啲感觸。」一姐陳俞希亦說：「我哋第一年全部藝員喺台上，見證住杜Sir講嘅說話，好記得話畀多啲選擇大家，而最感觸係佢哋選擇到我哋，可以俾多啲選擇大家睇。」

最近TVB找曾志偉回巢救亡，問到兩人會否覺得公司對對家有威脅，陳俞希說：「不嬲都覺得有競爭先會有進步，但係我又唔敢講，我好渺小咋。」反而強尼說：「我哋都係盡本份盡量做，以前可能只係會focus喺自己崗位，而家諗法會闊番啲啲，個台要俾大家認可到，要喺行業入面，大家做好件事，希望外間係有一啲認同。」他還說：「喺呢大半年係有啲變化，出去做嘢，確實見到廣告客係多咗，share係容易咗。」

至於ViuTV與杜SIR是否真的有合作，強尼說：「當然希望喇，我哋都期待呢件事發生，我喺台上都有問過，佢哋唔係肯講，我諗咁講得係有啲嘢發生，唔好理有冇份參與，聽到戥公司好興奮！」

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