誰說大肚婆論盡？懷孕6個多月的楊洛婷雖然挺着16磅巨肚，但仍然活躍敏捷，她日前就跟大肚導師Olmen學做瑜伽，希望多舒展筋骨，自然分娩時更順利。

楊洛婷和導師Olmen自備瑜伽席和瑜伽磚，兩位準媽咪熟練地「開壇」，導師Olmen一邊示範每個動作，一邊詳細講解，不論蹲下或做出伸展等多個動作，有運動底的楊洛婷冇難度，輕鬆完成。導師Olmen評楊洛婷的整體表現有90分，扣10分是想她有進步空間，𠱁得楊洛婷好開心。導師Olmen的預產期比楊洛婷早一個月，由於她長期做瑜伽，身形到手腳都保持纖瘦，未有出現孕婦水腫，令楊洛婷非常羨慕。

楊洛婷分享孕婦做瑜伽好處多，每周有空都會在家與Dear Jane成員、老公黃天翱（Tim）一齊做，夫妻間互動除增進感情，丈夫還可幫助懷孕太太拉筋。

「陀第一胎時我只係會散吓步，唔識做咁多嘢，我想順產，今胎陀順咗就立即搵導師教我做大肚瑜伽。我會搵埋老公一齊做，有啲動作老公可以幫我紓緩吓手腳，幫我揼吓腰骨，同幫我拉吓筋，佢拉住我一齊做，又開吓盆骨，生時會順利啲！」楊洛婷說。

想分娩開live

楊洛婷預產期在7月，倒數還有約3個月時間，家中成員三變四，尤其3歲多長女黃子霏（Tanya）心急升呢做家姐，雖然醫生早已把寫上BB性別的信封交給他們，但兩夫妻想玩驚喜未有打開，楊洛婷更想分娩時開live，直接揭盅BB是仔還是女。楊洛婷爆囡囡Tanya最初恨添個妹妹，看過BB的4D超聲波相片，Tanya形容BB是「媽咪肚中的baby dinosaur（恐龍）」，她說：「Tanya有次衝入浴室，佢話我個肚越嚟越大，baby dinosaur會唔會出來食咗佢！」童言無忌，楊洛婷啼笑皆非：「Tanya好錫BB，成日執定一袋袋奶嘴同玩具話要留畀baby dinosaur。」囡囡有家姐風範，楊洛婷很安慰。

有過生長女經驗，楊洛婷坦言陀第二胎很舒服：「而家先6個幾月，但我覺得自己個肚好大，比起第一胎時仲大，不過好彩陀得舒服，又食得又瞓得，只係開頭有啲唔舒服想嘔，似暈船浪要瞓床，過咗頭9周好舒服。」

幫老公生仔先結婚

「而家喺屋企我係queen，老公呢胎更加識照顧我，佢會同我按摩，問吓我想食乜嘢？反而第一胎大家都新手，佢而家會幫手湊女，叫我早啲瞓，呢胎佢更加錫我，我有9個月時間享受呢張王牌。」

第二胎還未出世，楊洛婷竟預告想再生：「我可以唔『封肚』㗎，我好鍾意小朋友，我成日同老公講『你對我好啲啦，我同你結婚都係想同你生小朋友㗎咋』，生幾多個都冇所謂，我有日問老公如果再有第三個好唔好，佢『咿哦』，反駁話我個風水師算到我只會生兩個，我話真係想生可以生的，老公話叫我慢慢嚟，唔好乜都咁心急。以前我有諗過生3個，3個係bonus。我自己有個細佬，老公有個妹，我哋大家都好close，有兄弟姊妹好，大家將來仲可以有商有量照顧父母。」生上癮的楊洛婷喜歡大家庭的熱鬧。

疫下陀B，楊洛婷事事小心，她一直希望控制體重，「我上次生第一胎，成日出去食嘢去gathering，結果生時重咗40磅，今胎希望最多重25磅，不過而家6個幾月就重咗約16磅，日前產檢醫生都勸我，尾段又特別大得多，我又未驗妊娠糖尿，而家惟有小心飲食，一日三餐，減澱粉質。」肚子越變越大，楊洛婷呻尾龍骨都因為承受負荷有點痛。老公Tim貼心照顧，楊洛婷不禁大讚他這位超級奶爸有80分，Tim不但分擔照顧囡囡，還給楊洛婷拍片和剪片放YouTube，好讓她把開心孕記分享給新手媽咪。楊洛婷會在開車時播老公Tim的歌胎教，「有時我工作時心情緊張，BB喺肚裏好乖，有時我嬲嬲老公，BB又靜晒，可能佢好同意我同錫媽咪。」楊洛婷笑言不排除肚中正陀着前世情人。

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