「姜濤鬧fans之亂」發酵數天，事件主角MIRROR及梁祖堯（阿祖）今日一起出席ViuTV五周年台慶活動，MIRROR解畫是為了不影響拍攝節目才出言勸退跟拍的fans，卻搞到班fans、尤是是「姜糖」嬲嬲豬。在事件中被指反拍fans犯眾怒的梁祖堯則指：「預咗一定有呢個結果。」

節目出街見真相

對於有周刊報道指同場的梁祖堯反拍fans，問到MIRROR覺得是否有需要時，他們解釋指因為節目是個真人騷，原則上節目組在任何時候，除咗去廁所同換衫，長時間都有部cam對着自己，而今次都一樣，節目組想即時紀錄他們身邊發生的所有事情，但MIRROR強調早已答應fans，就算他們拍到都絕對不會剪任何一個有fans的鏡頭出街，所以都希望大家不要再擔心。

阿祖受訪時稱，不覺今次是無妄之災，他說：「其實大家都預咗一定有呢個結果，但係佢哋（MIRROR）都講咗呢個唔係設計嘅環節，我自己完全冇hard feeling，坦白講，嗰啲係佢哋嘅fans，如果佢哋有啲乜嘢，其實影響唔到我。我而家都40幾年人，如果呢啲都搞到我唔開心就儍啦！其實最後播出街，大家就會知啦，一出街，啲fans就知道自己咁樣係唔啱嘅，因為一來帶嚟危險，二來你見到佢哋12個仔嘅成長……」此時，阿祖流下「媽媽的眼淚」：「我喊就梗㗎喇！我冇諗過MIRROR佢哋會咁投入呢件事，佢哋有冇講自己喊？佢哋冇劇透。」

教完《造星》再教MIRROR

提到新節目《調教你MIRROR》，阿祖透露之前因為台前幕後都好喜歡《調教你男友》，有人提議拍第二輯《調教你女友》時，但他認為難以要一班女仔放下身段去拍，效果未必好睇，最後因為他有份在《全民造星III》中幫手教參賽者，最後促成今次節目的誕生。阿祖指：「花姐（MIRROR經理人黃慧君）有問我拍一個節目，原本係《MIRROR GO》，有個期拍嘅，花姐就寫咗出嚟，佢睇到（教）A組之後，就有新嘅諗法，好想12個仔「調教」吓呢樣嘢，咁我就話不如喺呢個期做呢件事，啱啱我又完咗舞台劇。」

起初花姐問他對節目會否有信心時，他也指有沒有信心也不是自己能夠控制到，但他承諾會用真心去認識12個仔，他說：「開頭我覺得可能有啲人會難搞啲嘅，例如Ian（陳卓賢）啦，cool啲嘛，大家感覺係有距離啲、抽離啲，頭兩日真係，跟住我哋成個攝製隊都冇諗過Ian係喊得最勁嗰個。當做啲練習時或者傾啲偈，其實每個人都有流真心眼淚，唔係為節目效果，傾到嗰度自然發生。」

阿祖跟MIRROR講，大家是盲婚啞嫁回來，12人性格和年紀都有所不同，若果是好朋友去參加比賽而大紅大紫是另一個故仔，相反他們是不同組別，是公司將他們組成一個組合，事實上他們從未好好去相處過，過去兩年半是一直工作，今次這個機會是一個好時機，可以令他們互相認識、尊重及愛大家。

否認惡對Fans

之後將會繼續有外景拍攝，但阿祖表示不會再擔心有類似上次拍攝被阻礙情況出現，因為自從MIRROR跟fans溝通後，fans都非常聽話，再沒有出現。網上有指阿祖當時對fans非常惡，阿祖心平氣和說：「我邊有惡過啫？都唔關我事，我都冇出去講，我揸住部機係做live畀花姐睇，花姐都要睇住，我用自己電話播住畀花姐睇，花姐都要聽住佢哋講乜，如果有乜嘢都要諗點拆。」對於花姐及MIRROR向他道歉，阿祖完全不明白道歉的理由，因為自覺整件事對他無影響：「如果話部Go Pro影住班fans，我嗰刻都唔知班fans唔想上鏡，但個問題係個鏡頭一路都係圍住大家，如果唔想上鏡，咪行開啲；如果一路拍住係呢個距離，你又一路跟住。」

阿祖指當日沿途有好多電話一路近距離拍攝住他們，但他不明為何同一個角度，而MIRROR又不是望着他們，為何他們不用一部電話拍攝，然後再大家分享，若果大家覺得被一直拍會感到不舒服，為何又近距離影着12仔拍攝工作，其實彼此也會有這種被拍而不舒服的感受。最後阿祖表示不想當今次節目是一項工作去做，也沒有想過可能跟12仔成為朋友，現時拍攝到第6日，會繼續拍攝，暫定6月播放。

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