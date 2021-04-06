「Ciao」代表你好或再見，RubberBand連日在紅館舉行個唱，每晚Solo部份由台上許多人走下一個走下又一個，最後RubberBand成員中只有一個人，留在台上Solo，主題正正貼近港人心聲，在疫情下香港近年再次掀起移民潮，身邊朋友或同事紛紛討論「去留」，跟朋友道別變成常態，機場看着好友上機，心裏卻是無限的祝福。

昨晚舉行第三場，Solo部份換上6號，他與隊友先唱過《心照一生》及《Hello?》，獲得阿正、 阿偉及泥鯭輪流大力擁抱後，他就獨自留在台上，講出去年3月經歷喪母之痛的自白，「正正因為一個關於Ciao嘅音樂會，自己特別多感觸。我係一個唔叻去面對離別嘅人，一直喺面對離別呢個課題需要好多人Support我體諒我」，6號邊說邊開始哽咽稍作停頓，觀眾見狀即拍掌鼓勵，「我會想寫多啲嘢，有時朋友話我無病呻吟，但通過寫文、出post、彈琴玩音樂，去紀念返一啲你愛嘅人，係一個過程」。

6號稱希望透過寫歌去悼念媽媽：「我覺得呢個做法可以有好大力量，因為湊到你咁大嘅呢個女性，其實喺城市裏面冇人會記得佢，唯有通過寫歌去記低佢，分享畀多啲朋友知，包括喺泰國嘅朋友，佢嚟唔到，但我知佢會睇到。」6號又指過去寫這類題材時，一落筆就會爆喊寫不到，他感謝當時女友即現在的老婆Tim為他寫出心聲，之後他唱出《M.A.M.A.》。

完成獨唱部份，6號心情變得放鬆，更不時與觀眾互動大合唱《發現號》和《未來見》，到Encore時段，6號對於因太緊張獨唱部份而未有唱好《Hello?》這首歌耿耿於懷，決定再唱一次，結果讓他「一雪前恥」唱出高水準，令昨晚音樂會完美落幕。

撞樣藝人睇到好亂

盧巧音昨晚跟老公Sammy一起睇騷，原來她當日撞到何韻詩。二人由出道開始一直被指撞樣，絕對同「許生杜生」有得fight，盧巧音在IG貼出合照兼寫道：「對上一次可以咁攬住影相已經係20年前嘅事。」笑稱「Long time no see」同「Long time no hug」，不少網民見到合照都笑她們戴口罩都好似樣。

講起疑似「撞樣」還有陳強同阿Bu，事緣日前阿Bu跟女友利君牙睇RB個唱，當時有媒體認不出阿Bu，反而認錯相中人就是「陳強」，令陳強被網民笑他「勾二嫂」，昨晚陳強搞笑為此事解釋：「我想澄清，幾樣衰嗰個係阿Bu，勁樣衰先係陳強。」他笑言完全估到攝影師之間的對話，大概問「100毛嗰條友叫咩名?」，講出特徵「矮、戴眼鏡、幾樣衰」，相信對方答「陳強！」因此才擺出烏龍。

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