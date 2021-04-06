曾拍攝韓劇《產後調理院》、《On Air》等的43歲女星嚴智苑，於2014年5月嫁給大1歲的建築才子吳英旭，不過今日她在其YouTube頻道上宣佈離婚消息，難逃七年之癢。

暗示分隔兩地

嚴智苑表示：「這段時間通過YouTube展現了我自然的日常生活，與大家拉近了距離。同時，偶爾也有對我配偶感到好奇的留言，但其實這個問題已經很久沒有回答了。雖然一起度過了一段日子，很感謝，也很幸福，但是我覺得比起夫婦，我們作為朋友的關係更適合彼此，為了剩下的時間，我們還是分手比較好。雖然兩人仍然互相支持，互相問候，關係很好，但是那位現在是在越南，我現在在首爾生活已經很久了。」

圈中人緣甚好

嚴智苑同時又表示：「對於大家來說，這可能是個很突然的消息。但對於我來說，這是很久以前的事情，作為一個普通人也是演員嚴智苑，正在努力生活，希望大家能像現在一樣，用不變的眼光來看待我。」

嚴智苑在圈中人緣甚好，當中與女神孫藝珍、孔孝真、李敏貞等都十分老友，網上亦不時有她們的合照流出。

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