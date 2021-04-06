今日ViuTV五周年台慶，一班旗下藝人歌手到場演出，香港本地男子跳唱組合MIRROR出道兩年多，每次他們現身均聚集大批fans，為見偶像一面，甚至租車追星，不過近日人氣王姜濤就在Telegram（TG）給fans寫長文，透露家人受到滋擾，以及MIRROR拍攝節目受阻等，事件卻觸發關公災難，有指姜濤疑焫著姜糖，令部份姜糖嬲爆稱「姜糖捧得紅你，都可以踩低你」，為怕此事鬧大，連一向甚少發言的「花姐」黃慧君也在IG以長文回應。

強尼做和事佬

今日ViuTV台慶節目上，MIRROR以壓軸表演嘉賓現身，擔任司儀的強尼似有意緩和近日部份fans的不滿情緒，他先開玩笑說近2、3年環境轉變好多，以他自己經歷來說，近日出街時多了一班後生女好熱情走近打招呼，並問：「有冇MIRROR演唱會飛？」

強尼再舉例指過去1、2年每逢穿過商場返錄影廠工作時，便勾起一個畫面，強尼哼出歌詞「領導樂壇靠晒你哋 冇咗你哋我哋會死」，他說：「原來歌詞內容並非都市傳說，雖然而家廣播道只係得豪宅，但fans從來冇死，正如杜Sir（杜琪峯）話香港電影唔會死，香港樂壇、香港電視都唔會死。我會咁形容我哋行業而家經歷轉世，ViuTV願意做最大產房，我哋希望為所有新星接生，作為產房，我哋目標希望佢哋全部能夠順產，可以健健康康咁成長，去面對佢哋嘅fans，咁多位fans你哋預備好你哋嘅歡呼聲未？」

一眾由ViuTV打造出來新星陸續現身上台，先是《全民造星III》頭三甲趙祥誠（Ben）、陳葦璇與陳毅燊（ANSONBEAN）先後上台表演，接着強尼問現場有冇人買到MIRROR演唱會門票，不如而家抽MIRROR飛？即令全場歡呼拍掌，強尼續說：「派乜鬼。現場唱畀你哋聽啦！」MIRROR現身表演壓軸登場。

杜Sir講錯「Miller」

開台當日有份出席啟播禮的大導杜琪峯（杜Sir）再度上台，杜Sir一向妙語連珠，睇過ViuTV出身的組合MIRROR演出後大讚，杜Sir雖然講錯MIRROR變「Miller」，但他笑言見到班年輕人演出，覺得香港創意工業有希望，並向ViuTV董事總經理魯庭暉傾合作機會，即場舉行合作儀式。

杜Sir上台致辭時，指看到今日演出的藝人，回想自己當年入行的時光：「我覺得上到嚟真係好似時光隧道咁樣，我嗰陣讀訓練班就好似你哋咁樣，嗰時1974年嘅時候，我覺得呢個日子，過去5年，ViuTV喺電視界裏面，真係叫做闖到出嚟。我睇咗今日嘅節目，真係覺得新一代真係好有機會，當然啦，最尾壓軸嗰個叫Miller？我都唔知咩叫Miller，佢哋真係唔同，比我想象中唔同。」全場有不少人聞言歡呼鼓掌。

早已投身電影界的杜Sir坦言，近年見到新人輩出，亦帶動好多香港新電影出來，他深信日後會有更多好電影陸續出現：「今日睇到ViuTV咁年輕、咁多新力軍，電影界咁多新力軍，我覺得香港嘅娛樂事業、創意工業都好，係好有前途嘅，我梗係唔執輸！」

而杜Sir所謂「唔執輸」，原來他與魯庭暉傾合作，而魯庭暉答應，杜Sir笑言：「我梗係好高興啦！因為如果有得搞的話，即係我有得撈吖嘛！多謝你魯生。」杜Sir的妙語引得全場大笑。隨後在台上舉行儀式，正式宣佈合作。

MIRROR恨拍黑社會喜劇

對於杜琪峯在台上將MIRROR叫錯為「Miller」，MIRROR對於新名大表滿意，笑指MIRROR可能稍後會改串法，問到會否想跟杜Sir合作？MIRROR興奮地說：「梗係想，相信係全台人夢寐以求嘅事情，全港藝人都想有呢個機會。」至於想杜Sir開甚麼題材電影給他們參演？他們議論紛紛：「最好杜Sir開套喜劇畀我哋12個人拍，或者係黑社會嘅喜劇。」

其實杜Sir與魯庭暉去年曾被《蘋果》拍到他們一起上杜Sir老友古天樂隻遊艇出海，當時已有傳魯庭暉打算拉攏各人度橋救港劇撼大台。

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