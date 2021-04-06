胡杏兒於日前再為老公李乘德（Philip）順產誕下第三名兒子、8磅重的李奕宏（Liam），今日杏兒較正時間在下午13：14時於社交網公佈喜訊，寓意愛護三個兒子一生一世。

杏兒表示在復活節前夕誕下愛兒，她說︰「多謝大家嘅祝福，BB喺復活節前出咗世，因為都第三個啦，所以都好忙。」而兒子和她已返家休息，談到分娩過程，她表示老公Philip有陪她入產房，她說︰「BB都好重，冇諗到佢會咁重8磅幾，係順產嘅，都有少少辛苦，因為佢都好大隻。」但辛苦也值得。

談到BB似爸爸定媽媽，杏兒說表示BB是哥哥和二哥哥的混合體，至於三胎都是仔，杏兒坦言：「我諗都要收山啦，都三個要時間去照顧、陪伴、教導，男女都無所謂，最緊要健康。」

杏兒在社交網貼了兩位哥哥大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）h和弟弟的相片，哥哥還伸手摸下弟弟的小臉，而另一張相晒出他們各人的手掌，成為五口之家十分溫馨。杏兒表示兩位哥哥見到細佬時好開心、好新奇，還爭住錫弟弟。

至於兒子的中、英文名都是出自Philip的手筆，Philip亦在社交網貼了三子的相，他還留言表示三子Liam剛在過去的周末（3日）出世，重達8.4磅。而兒子的英文名，他指是愛爾蘭人的名字，是跟隨他的兄弟們足跡的意思，是位「堅決保護者」；至於中文名字是跟隨族譜，三位兒子都是「奕」字輩。

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