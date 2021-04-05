現年53的李克勤最近為無綫節目《聲夢傳奇》擔任參賽者的指導，不過前晚在《聲夢前傳》中出場時，有15歲的參賽者詹天文問︰「邊個嚟㗎？」旁邊參賽者答「李克勤」後，詹天文再說︰「真係唔識佢。」另一位14歲的參賽者姚焯菲則說︰「認得佢個樣，但唔知佢叫乜名。」看來兩位00後的參賽者，對入行35年的李克勤毫無印象。克勤又自認「奶爸」，向組員提意見和指導，如跟ViuTV《全民造星III》導師梁祖堯和林二汶被組員稱作爸爸媽媽一樣。

早前曾志偉以副總經理身份回歸無綫，負責綜藝節目的余詠珊即被削權，其丈夫星夢娛樂行政總裁何哲圖二月亦已離任，有傳由何哲圖和余詠珊聯手炮製的選秀節目《聲夢傳奇》會被抽起煞停，不過節目最終只是延後一個月播出，前晚推出前奏節目《聲夢前傳》，節目中曾志偉更親自現身見15名參賽者，講出安排︰「好多人咪話呢個show會唔做嘅，係真嘅！」令一眾參賽者目瞪口呆，不過他立即解畫說︰「係唔會喺呢個禮拜做！」 所有人即時表現鬆一口氣，志偉跟住鼓勵大家，叫他們好好享受今次比賽。

「記得爹哋成日聽佢啲歌」

其後主持人森美亮相，並介紹擔任指導的李克勤出場，眾參賽者一見神秘嘉賓現身均表現雀躍，但節目此時剪出事後訪問片段，19歲的文凱婷說：「發夢嘅時候我見到G.E.M.（鄧紫棋），冇諗過會見到李克勤。」看似有點失望。鏡頭回到現場，坐在前排，15歲的詹天文更問旁邊的參賽者︰「邊個嚟㗎？」事後她受訪時表示：「當李生行入嚟時，我第一個反應係問人佢係邊個，我真係唔識佢！」

另一位14歲參賽者姚焯菲說︰「我認得佢個樣，但就唔係幾知佢叫乜名，當佢介紹自己時，我就記得原來我爹哋成日聽佢啲歌。」《聲夢傳奇》15位參賽者平均年齡只得17歲，年齡最大及最細分別是25歲及14歲，其中兩位更是00後的參賽者，對入行35年的李克勤沒太深印象其實並不出奇，加上克勤近年專注發展內地巿場，難怪節目中他自嘲指跟參賽者見面，感覺猶如出席囝囝的生日會，克勤之後有作簡單自我介紹，並交代出道背景。為了拉近大家距離，克勤又自認「奶爸」，強調自己不是評判亦不是導師，純粹只會提出意見和指導，根本跟ViuTV《全民造星III》導師梁祖堯和林二汶被組員稱作爸爸媽媽的功能一樣。

讚祖兒唱《飛花》勝克勤

只是似乎年輕一代真的不認識克勤，克勤問到其中一位參賽者林智樂，為何之前揀他的著名歌曲《飛花》獻唱，林智樂卻說：「我睇過你同容祖兒嘅演唱會，我覺得容祖兒唱《飛花》好正！」竟然是讚容祖兒而非原唱者李克勤，就令克勤大為尷尬。而當森美問參賽者有沒有聽過或唱過李克勤的歌，參賽者雖個個舉手，但看來像被迫一樣。其中一位參賽者孫漢霖持續舉手，森美便邀請他唱一首克勤歌曲，他唱的卻是陳慧嫻的《儍女》。

當中有參賽者提到，記得克勤和譚詠麟合唱歌曲有「喊濕幾個枕頭」的歌詞，但疑唱不正發音將「喊濕」講成「鹹濕」，聽來亦不大尊重，但克勤看來不太介意，他又跟一眾參賽者分享自己當年的瘀事來勉勵他們：「嗰時我新新哋，去內地演出，見有個女歌迷排除萬難過嚟送花畀我，然後佢話『可唔可以幫我畀譚詠麟』。」令現場笑成一片。而指不認識克勤的詹天文其後可能想補鑊，在問答環節中問克勤：「你嘅美貌係咪由細英俊到大？」順利為自己打圓場，𠱁得克勤大為高興。