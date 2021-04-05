美國演員工會獎（SAG Awards）於香港時間昨日早上舉行，受到武漢肺炎疫情影響，今屆頒獎禮已預先錄影，在事前已流出得獎名單（詳見附表）。已故的「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）和維奧拉戴維絲（Viola Davis）憑電影《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）分別獲得電影組別的影帝及影后。

尹汝貞獲獎感受認同

查特域克保斯曼的遺孀Simone Ledward Boseman代領獎項，並引用其說過的話發表得獎致謝，她說：「如果你見到世界失去平衡，成為心靈中推動蹺蹺板的人。」

另外，韓國女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）獲最佳女配角，她驚喜地表示：「我不知道怎樣形容我的感覺，我被西方人認同了，我很榮幸，尤其是我的演員同行揀選了我成為最佳女配角！」最佳男配角則由《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）獲得。至於最佳整體演出就由《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）奪得。

鐵娘子力壓戴妃女皇

電視劇方面，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）憑《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）大熱下奪得迷你劇組視后，這次是她繼金球獎和影評人票選獎後，再度拿下視后獎項。至於迷你劇視帝則是《他是我兄弟》（I know This Much Is True）的麥克雷法路（Mark Ruffalo）。而在戲劇組中，大熱劇集《王冠》（The Crown）除了捧走最佳整體演出獎外，在劇中三名女星齊齊爭獎下，結果由「鐵娘子戴卓爾夫人」姬莉安德遜（Gillian Anderson）壓倒「戴妃」愛瑪歌連（Emma Corrin）和「英女皇」奧莉花高雯（Olivia Colman）成功封視后。至於戲劇組視帝就由《黑錢勝地》（Ozark）的積遜比曼（Jason Bateman）捧走。

第27屆美國演員工會主要得獎名單

電影組別

最佳整體演出：《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳男主角：查特域克保斯曼 《藍調天后》

最佳女主角：維奧拉戴維絲《藍調天后》

最佳男配角：丹尼爾卡魯亞《Judas and the Black Messiah》

最佳女配角：尹汝貞《農情家園》

電視組別

《戲劇組》

最佳群體演出：《王冠》

最佳男主角：積遜比曼《黑錢勝地》

最佳女主角：姬莉安德遜《王冠》

《迷你劇組》

最佳男主角：麥克雷法路《他是我兄弟》

最佳女主角：安雅泰萊采兒《后翼棄兵》

資料來源：美國演員工會