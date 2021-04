美國演員工會獎(SAG Awards)於香港時間昨日早上舉行,受到武漢肺炎疫情影響,今屆頒獎禮已預先錄影,在事前已流出得獎名單(詳見附表)。已故的「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)和維奧拉戴維絲(Viola Davis)憑電影《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)分別獲得電影組別的影帝及影后。

尹汝貞獲獎感受認同

查特域克保斯曼的遺孀Simone Ledward Boseman代領獎項,並引用其說過的話發表得獎致謝,她說:「如果你見到世界失去平衡,成為心靈中推動蹺蹺板的人。」

另外,韓國女星尹汝貞憑《農情家園》(Minari)獲最佳女配角,她驚喜地表示:「我不知道怎樣形容我的感覺,我被西方人認同了,我很榮幸,尤其是我的演員同行揀選了我成為最佳女配角!」最佳男配角則由《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)獲得。至於最佳整體演出就由《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)奪得。

鐵娘子力壓戴妃女皇

電視劇方面,安雅泰萊采兒(Anya Taylor-Joy)憑《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)大熱下奪得迷你劇組視后,這次是她繼金球獎和影評人票選獎後,再度拿下視后獎項。至於迷你劇視帝則是《他是我兄弟》(I know This Much Is True)的麥克雷法路(Mark Ruffalo)。而在戲劇組中,大熱劇集《王冠》(The Crown)除了捧走最佳整體演出獎外,在劇中三名女星齊齊爭獎下,結果由「鐵娘子戴卓爾夫人」姬莉安德遜(Gillian Anderson)壓倒「戴妃」愛瑪歌連(Emma Corrin)和「英女皇」奧莉花高雯(Olivia Colman)成功封視后。至於戲劇組視帝就由《黑錢勝地》(Ozark)的積遜比曼(Jason Bateman)捧走。

第27屆美國演員工會主要得獎名單

電影組別

最佳整體演出:《芝加哥七人案:驚世審判》

最佳男主角:查特域克保斯曼 《藍調天后》

最佳女主角:維奧拉戴維絲《藍調天后》

最佳男配角:丹尼爾卡魯亞《Judas and the Black Messiah》

最佳女配角:尹汝貞《農情家園》

電視組別

《戲劇組》

最佳群體演出:《王冠》

最佳男主角:積遜比曼《黑錢勝地》

最佳女主角:姬莉安德遜《王冠》

《迷你劇組》

最佳男主角:麥克雷法路《他是我兄弟》

最佳女主角:安雅泰萊采兒《后翼棄兵》

資料來源:美國演員工會