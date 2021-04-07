大陸女星楊穎（Angelababy）與老公黃曉明的婚變傳聞一直未平息過，兩人早前在大型頒獎禮同場但零交流，加上Baby出畫暗示被背叛，令兩人的婚變傳聞越傳越熱。雖然Baby避提老公，但提及4歲大的寶貝仔「小海綿」時，她便滔滔不絕。不過，近日網上瘋傳Baby受訪時提到自己會親自湊仔返學一事時，卻被指只是攞分博好感，更掀起網民罵戰。

Baby在一個訪問中提到，只要自己人在上海，都會每日親自送囝囝返學，她提到「在上海的時候，我每天早上送他上學，告訴他『你要加油啊，給你比心，你要度過充實的一天，媽媽去上班了。』」Baby更提到萬一遇到小海綿扭計時的應付方法，她說：「今天早上他一直黏着我不想走，可能是分離焦慮症。我告訴他，今天你需要做完的事情是1234，做完之後你就可以見到媽媽了，我倆要一起進步。我用一種快樂的語氣去跟他分享，他就會比較容易適應。」

另有人找出Baby以往講起囝囝嘴甜識𠱁人，包括識讚「媽媽你是最美的」、「媽媽你最好了」、「我要吃糖糖」，但當囝囝做錯事，Baby自稱是個有原則的媽咪，指囝囝詐嬌都無用。

原本網民讚Baby一提囝囝母愛滿瀉，而且在百忙之中也願意湊仔返學，又讚她教子有自己一套，更指她願與囝囝一起進步；另一方面，有網民指Baby只是博好感，甚至有人指她因為與黃曉明「分開」後搵唔到食，所以要建立「良母」形象，幫自己攞分。

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