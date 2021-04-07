今日是全國政協委員成龍的67歲生日，一如以往，他的生日正日都在工作中渡過。他在微博貼相及留言指今日按照工作計劃到成家班訓練基地，為下一部新戲的拍攝進行前期訓練，他表示：「對我來說，生日當天在工作，是對生日最大的尊重！」成龍又指回想因為疫情停工的日子，現在能開工已是一件幸福的事，會好好珍惜這種幸福。同時，他亦感謝來自全世界影迷的祝福。「又是一年生日，收到了很多很多的祝福，感謝所有親朋好友和全世界的影迷！去年世界因為疫情而停下腳，幸好如今已經漸漸恢復，這是很多人的犧牲和無私付出換來的，我們會一直記得。」

早前成龍出席中美合作的動畫《Wish Dragon》記者會，被目睹步履蹣跚需要兩個人扶着走路，今日他留言表示早段時間自己的腰傷復發，但現時身體狀況已無大礙，可以全情投入拍攝工作，朋友和影迷可以放心。

其實成龍近年的票房號召力每況愈下，他參演的電影《急先鋒》去年10月在大陸上映時，票房包尾不特止，還被網民鬧爆劇情老套無聊。不過鬧還鬧，成龍生日依然照開工，果然活到老，做到老，但最緊要好好保護條腰。

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