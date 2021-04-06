ViuTV昨日慶祝五周年台慶，宣佈未來一年推出三部重頭劇，分別是郭羨妮、劉心悠與潘燦良主演的《冥冥之中》，黃德斌、Edan與Anson Lo主演的《大叔的愛》，以及姜濤與蔡凡熙演出的《超感應學園》。實況節目將推出《擊戰》及打造全新男子組合P1X3，又會向觀眾送出總值超過300萬的禮物。大會之後播出過去五年ViuTV曾播過的劇集及節目，「一哥」強尼擔任主持，接着《全民造星II》吳啟洋、歐鎮灝及葉振弘組成的P1X3L打頭陣演出。至於近日熱播的《最後一屆口罩小姐選舉》8強亦先後上台拉票。

一班《全民造星III》陣容如三甲的趙祥誠（Ben）、陳葦璇與陳毅燊（ANSONBEAN）亦先後表演，當中最矚目是與男舞蹈員性感辣舞的李炘頤（Alina），只穿單薄透視歌衫的她，更在用力過猛的大動作下失守，打底褲不慎移位，露臀部之餘前面亦疑走光。完騷後Alina說：「今次條裙係tailor-made，我係有打底嘅，只係動作太勁所以攝咗上去。」問到男友Stanley事前有否過目，Alina甚大反應說：「冇呀，好耐冇見佢，我唔驚（走光），最驚跳得唔好！」至於Stanley就指女友表演時自己於後台準備，故沒看到。對於傳Alina將會簽ViuTV成旗下藝人，Alina大賣關子說很快公佈。