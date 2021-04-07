DC超級英雄電影《正義聯盟》（Justice League）於2017年上畫時劣評如潮，在片中飾演「鋼骨」的雷蒙費沙（Ray Fisher）去年公開數臭DC電影主席Walter Hamada，揚言不會再參與任何跟他有關的製作。雷蒙費沙去年還炮轟《正》片編劇兼導演佐斯韋頓（Joss Whedon）在片場欺凌、不專業和態度惡劣，完全不能接受。雷蒙費沙近日接受《The Hollywood Reporter》重提事件，首次詳盡大爆與佐斯和華納兄弟之間的恩怨。報道還大爆佐斯與「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）亦有過節，佐斯當時更揚言要摧毀姬嘉鐸的事業。

《正義聯盟》最初由薩克薛達（Zack Snyder）執導，但他當年因為女兒離世，而中途退出後期製作，並由佐斯韋頓接手補拍，結果搞到一鑊粥。據美媒《The Hollywood Reporter》指，有知情人士透露姬嘉鐸為《正》片補拍時，曾擔心戲中的神奇女俠角色，與《神奇女俠》（Wonder Woman）電影中的角色有差異，變得更為激進，她更因對白內容與佐斯發生爭執。佐斯還恐嚇姬嘉鐸，指他是編劇，隨即可以令神奇女俠在戲中變得白癡，而姬嘉鐸亦因此與《神》片導演蒂珍姬絲（Patty Jenkins）向華納兄弟前行政總裁辻原凱文（Kevin Tsujihara）告狀，而姬嘉鐸亦承認與佐斯不和，幸得華納兄弟及時處理事件。

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