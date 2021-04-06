韓國51歲美魔女牙醫李秀珍，因凍齡樣貌加上弗爆身材而受到外界關注，她聯同19歲女兒開設YouTube頻道做網紅後，Keep住上載影片公開近況及往事，多番引起網民熱議。

出軌鄰居虛報火警

李秀珍於昨日再公開新影片，她提到某日疑似遇上火警，她立即帶住女兒及愛貓走火警：「當時是星期日早上6、7時左右，我準備出門口去教會之際，就聽到火警鐘響，其他住戶都似乎未反應過來，我就立即帶着女兒及4隻寵物貓逃亡。離開屋企才想起夾萬中約有1億韓圜（約69萬港元）的錢，不過最重要是家人沒有事。」

李秀珍續指逃離家中後，看到消防車、警車都來到了現場，但就不見火勢，之後才得知原來因為其中一名住客出軌激嬲女友，他又不滿女友沒有開門給他，憤而拉響警報器，令李秀珍大呼無奈。

後天加工keep外貌

曾多次大方認整容的李秀珍，坦言靠「後天加工」能令人增加自信心：「有一個朋友以前真的很漂亮、很高人氣，但她現在肥了，說不太想見人，我們便少了見面。人上了年紀，自信心真的會下降，我也一樣，稍微重了一點就感到不安。」她又自爆從40歲開始就靠激光療程去管理皮膚，並推薦打Botox。

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