周顯揚執導、杜緻朗監製、於新西蘭取景的電影《真‧三國無双》，集合古天樂、劉嘉玲、呂良偉、林雪、姜晧文、張兆輝、秦沛、羅家英等主演，周顯揚表示為了令觀眾入場時有親切感，特意邀請一班港人熟悉的演員助陣：「觀眾會發現每隔幾分鐘就有熟悉臉孔。同呢班香港演員合作都有個共通點，就係大家溝通得好好，大家互相信任，演戲快而準。」

近年香港電影公司很少製作大型古裝動作片，皆因製作成本高昂，化妝時間長，而且在炎熱天氣下要穿多層厚衣服都令演員非常辛苦，周顯揚表示今次拍攝經驗難得。籌備前已認定呂布一角非古天樂莫屬，「古仔展現亦正亦邪感覺，我覺得佢係史上最型嘅呂布。我哋特意為古仔製造幾套好有氣勢嘅服裝，頭戴龍蝦鬚金冠，因為龍蝦鬚太長，需要專人負責保護。」他又指鑄劍堡堡主一角代表「無雙力量」，要找一位有特別氣場，高貴美麗有的女性來演繹，「此人非劉嘉玲莫屬，佢行出嚟好有份量，剛柔並重，身材樣貌都keep得靚。」

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