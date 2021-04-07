樂隊RubberBand（RB）昨晚於紅館舉行《RubberBand Ciao 2021》演唱會尾場，許廷鏗、田蕊妮、徐天佑、方力申、卓韻芝與老公、組合C AllStar的釗峰和On仔，樂隊MR.的Tom捧場，演唱會準時晚上8時半開騷，當RB四子上台後，全場觀眾以掌聲歡迎。在唱《醒未？》時，全場觀眾在原位站着，隨着拍子起舞，high爆全場。在唱到《阿波羅》後段時，觀眾也跟住和音「啦啦啦」，6號忍不住說：「好聽，黐線！」當三位隊友返回後台，輪到泥鯭solo，全場觀眾拍手掌，他笑說：「一個人幾好，一個人享受掌聲係好開心。」

他又指沒戴口罩，所以只能沿着台邊，流水式跟觀眾打招呼，「我想用僅餘嘅記憶去記住呢個畫面，因為唔知下次仲有冇機會。」泥鯭笑言是全隊Band最多說話的一個人，但又經常講多錯多，令隊友及公司同事替他擔心，泥鯭即場向他們道歉，驚自己多說話而超時被罰錢。對於演唱會以「散」、「聚」為主題，泥鯭說：「走吓一個，走吓又一個，個騷好沉重，但諗真啲，又唔係咁沉重，至少我仲生勾勾，我仲有家人、朋友、隊友、仲有同路人，我哋互相扶持，無論幾難嘅路都可以一齊行落去，所以面對散，我哋唔需要太傷感，我哋聽日返到去正常生活，不過香港都冇乜正常生活可言，anyway，我哋返到崗位後，我哋要懷住珍重嘅心去迎接每次聚首，我覺得咁樣先至可以好瀟灑去迎接每一次嘅別離。」

然後泥鯭自彈自唱《你會有一天學會面對》，泥鯭唱完即大叫「香港人！」觀眾回應：「加油！」四子重聚獻唱《逆流之歌》、《發現號》時，6號大叫：「香港人加油！」唱到《未來見》，6號表示希望未來可以跟大家除口罩相見！當四子返回後台之際，全場觀眾示意要Encore，沒多久他們再返回台上，6號笑說：「唔講咁多！」接住即唱《你和我》，6號表示是最後一首歌，並與所有人大合照，但全場觀眾仍不肯離場，繼續大叫「Encore」，四子再度出場，6號哈哈大笑說：「其實紅色假期已經完，大家聽日要返工㗎！我哋唱多一首好唔好？」觀眾回答他：「唔好！」RB就獻唱《夏令時間》、《Easy》、《Simple Love Song》，最後以《Ciao》結束演唱會，當唱完「說了再見，約定再見」時，6號忍不住喊起來，觀眾離開時亦大叫「加油！」

受訪時，他們表示這四場演唱會很感動，6號指歌詞令他聯想很多事，尤其是亡母，笑言要隊友安慰，阿偉說：「佢今次已經好叻，以前開一晚騷都喊幾次。」提到近年有朋友left group，所以感受很深，6號續說：「有個朋友同另一個朋友嗌交，你會覺得好無奈，所以唱《山河故人》會聯想到嗰位朋友。」泥鯭指自己當6號唱《夏令時間》都喊過，因在長大過程中感受到唏噓。甚少說話的阿正，他看似很硬淨，但其實亦被今次演唱會感動，他說：「我係比較難喊嘅人，但都有感動到我。」

問到有否想過開part 2？阿偉稱現時只想休息，6號笑言這刻想吃雞煲，泥鯭說：「成個騷都逼埋喺一個月，所以不論體力上、精神上都攰，都需要休息。」提到他們所穿着的外套印有不同歌詞，花盡心思，泥鯭說：「係呀，因為有好多歌詞、圖案，我諗入嚟嘅觀眾都會有共鳴，尤其是熟讀我哋歌詞嘅朋友。」他們坦言享受這個演唱會，阿正笑說：「4晚先warm up到，但咁就完咗喇！」

對於前財政司司長曾俊華欣賞首場，更引用《未來見》歌詞，寄語大家要抱有初心，6號說：「好感謝佢嚟，我哋之前接受過佢嘅訪問，嗰刻我哋做咗朋友，我哋好有緣，之前都喺電台相遇過，所以邀請佢嚟，我哋好開心㗎，因為佢係長輩，引用我哋一句歌詞，喺心中嘅一句說話，時勢越嚟越艱難，我諗佢都係想同大家共勉，好開心佢都會聽流行曲。」他們指平時跟曾俊華都會聊音樂，對方曾是Band友，有否考慮一齊jam歌？泥鯭笑說：「我驚我哋未夠資格！」

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