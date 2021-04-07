童星組合Cream出身的李蘊於2015年嫁人後，先後於2016及2018年誕下一對子女，湊成「好」字，李蘊不時於社交平台晒湊子女照。想不到她的隊友陳曉彤（Hilda）原來也已升呢為人母，她近日在社交平台晒相，宣佈已為人母！

現年27歲的Hilda近日在IG貼出自己的孕照，以及一幅兩大一細手的擊拳照，宣佈已為人母，她更以英語留言澄清，生B不是愚人節的玩笑，又感謝朋友們送上的祝福。

Hilda當年是Cream中年紀最小的成員，於2003年出道的她們，因應Hilda要往外地留學，故在2006年宣佈組合暫時擱置發展。其後Hilda到愛爾蘭進修音樂，並在科克音樂學院完成了一等榮譽學位。她曾搬到匈牙利，在李斯特音樂學院進行柯達利音樂教育。

在Hilda的IG中，雖然她沒有透露自己是否已婚，但不難發現她與另一半的合照，他們除了會二人世界外，也愛與朋友外出食飯gathering，生活相當寫意。

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