曾參演台劇《女兵日記》的演員范子安，4月2日得知女友乘坐台鐵太魯閣列車，座位更是在被撞毁得最嚴重的第8車廂後，立即駕車從台北趕往花蓮，希望第一時間陪伴在側。當日駕駛4小時的車程中，他的淚水從沒停下，途中更幸得警察開路才順利抵達醫院。在手術室外等候時，手一直在震，眼淚依然不停流下，沒想過女友會遭遇台鐵史上以最嚴重事故。

今日他在IG帖文寫上，4月5日時，在沒有通知女友情況下，再到醫院探望，在病房門外致電女友時，女友表示正在睡覺，但他在門外卻望到一幕令他震驚畫面，「一個男生牽着妳的手撥着妳的頭髮，那種親密的舉動，真的是『好朋友』。」他還見到女友當時緊張地叫男生快些離開，表示自己要休息。但最諷刺是當他離開時卻遇上那位男生，對方單刀直入問：「知道你們感情出的問題在哪嗎？」

擔心女友安危，頓變成揭發第三者出現，范子安崩潰地在IG寫下：「出事的前一個禮拜，妳還問我甚麼時候會求婚，我回答妳等我一定會的，出事的隔天晚上，我還傳了訊息跟妳說，等妳把身體養好，我娶妳，結果妳用這樣的方式回答我，謝謝妳。」他難過地表示：「三年的感情，我付出的算甚麼，比不上一個妳口口聲聲說的最好的朋友，原來朋友的線跟戀人的線是同一樣。」他表示不想在這個時間作出決定，但真的無法面對「背叛」這兩個字。他道出心情：「我實在沒辦法接受，真的心碎，是哭不出來的。」IG的帖文曝光後，范子安即時刪掉帖文，跟經理人同樣沒有回應傳媒查詢。

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