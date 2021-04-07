去年由10間電影公司合資開拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，為受疫情影響的電影基層人員作出支援，不少電影界前輩不收片酬演出，其中兩位男主角張智霖（Chilam）及張繼聰，上演唱兒歌o氹細路、「肉」帛相見搽按摩油，Chilam表示：「幫人按摩都唔容易，特別阿聰啲肌肉咁厚，真係每個行業都有艱難嘅地方。」

阿聰笑言跟Chilam很熟不怕尷尬，其實最辛苦是拍攝桑拿戲，「浸熱水浸足半日，以為有桑拿戲好爽，點知浸完冇得按摩，我覺得我哋好似打邊爐入面嘅雜菜，出晒煙。」Chilam也深同感受：「我哋浸到暈暈哋，劇組同我哋一齊浸，佢哋仲辛苦。」

Chilam則覺得最大挑戰是唱大熱兒歌《Baby Shark》o氹細路，已是兩孩之父的阿聰表示：「作為歌手唱開啲複雜嘅歌，要唱呢啲簡單嘅旋律係有難度，不過Chilam辛苦啲，冇乜點聽過呢隻歌，我聽呢隻歌已經聽咗過億次，但呢場戲其實我哋係襯托個小朋友。」

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