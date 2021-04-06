Valentino及Chanel同樣以書刊方式為2021春夏系列作深層解讀，更回歸實體印刷版本。Valentino將時裝騷集結成新書《Valentino Collezione Milano Book》，去年9月在米蘭舉行2021春夏騷時，疫情下限制出席人數，品牌當時已請來得獎攝影師Liz Johnson Artur掌鏡，記下時裝騷光影，並由英國女作家Bernardine Evaristo加入文字紀錄。書本由Rizzoli出版，已在羅馬、米蘭指定書店及Valentino專門店發售，今年6月底全球發行，售價85美元（約663港元）。

Chanel則和《V Magazine》合作，請來品牌三位代言人Lily-Rose Depp、BLACK PINK的Jennie及瑪歌羅比（Margot Robbie），各自穿上Chanel 2021春夏成衣拍攝封面，新書由著名荷蘭攝影夫妻檔兼造型師Inez和Vinoodh主理，分三地在洛杉磯、紐約和墨西哥進行拍攝，一系列相片會製成硬皮精裝《The Chanel Book》。

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