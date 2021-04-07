近日不少韓星被爆涉校園暴力，繼人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、韓劇《月升之江》男星志洙等人爆出是非後，女團A Pink的30歲初瓏被昔日好友金某指控曾涉教唆他人施暴、集體毆打同學等，A Pink所屬的Plan M娛樂早前多次否認指控，指是金某威脅初瓏，又表示已向警方提交了相關事件的刑事起訴書。不過金某之後再爆料，加上韓媒公開多張疑似初瓏高中時期未成年飲酒的照片，令初瓏的清純形象盡毀，昨晚初瓏就於IG發文回應，再次強調自己是清白的。

否認涉暴力行為

初瓏首先就未成年飲酒一事道歉：「過去年輕時所犯下的不成熟行為，導致支持我的fans受到傷害。」不過初瓏就否認涉暴力行為，透露將近1個月的時間，她為了圓滿解決事情，做了很多努力及嘗試與對方溝通，但仍然造成一發不可收拾的局面。

初瓏強調會以現場的證言以及與金某的通話錄音內容，證明自己的清白。最後，她表示對fans、公司同事、A Pink成員感到很抱歉：「想要得到原諒，再次低頭真心地道歉。」

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