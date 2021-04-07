TVB大股東黎瑞剛接受傳媒訪問，狠批TVB團隊及節目老化、內部山頭林立、管理層決策失誤，黎瑞剛坦言對大台「不滿意，不滿意，而且是非常不滿意。」身為TVB鎮台之寶的汪明荃，亦曾多次為藝員發聲，直指公司充斥山頭文化。今次連大老闆黎瑞剛都爆seed，汪阿姐接受傳媒訪問，她表示同意老闆的批評，直言自己睇TVB節目都是「睇煮餸睇到悶」，近年已很少睇劇集。

汪阿姐縱橫電視圈多年，地位夠高的她一向敢言，對於老闆提出的五大缺失，汪阿姐表示，「我覺得的確有啲地方同意，山頭太多，來來去去都係嗰班人，好多人冇機會，我覺得藝員係公司財產，啱就要用，以前casting係向製作部推薦藝員，而家調番轉，鍾意嗰個簽返嚟先，其實藝員部同製作部要緊密合作，將最大功用發揮，而家少咗好多偶像。音樂節目方面都係好可惜，嘉賓嚟唔到，唔夠全面。」

至於黎瑞剛提出的老化問題，汪阿姐指老化包括很多方面，全部問題都要改善，直言自己睇煮餸都睇到悶，「晏晝、晚上乜節目都加煮餸，好悶，所以嘗試新嘢係好，要畀人新鮮感，好唔好冇所謂，都要試，要年輕要多元化，近年我都好少睇劇集，主要睇新聞，個個台都睇，CCTV都有睇。」

汪阿姐指現在睇電視有好多不同方式，包括用手機和iPad都可以睇到電視節目，「所以要針對年齡層和觀眾群組作出改變，否則改唔到特色，TVB底子係好，曾志偉入嚟，外面大卡士肯入嚟幫手，最大感受自己嗰日錄節目，隔鄰廠有余安安、袁詠儀做節目，大家支持TVB，好開心，希望做一個好騷，大家要針對問題，大老闆開到聲，舊人要upgrade，我都不斷學新嘢，我支持公司。」

在邵逸夫年代的TVB曾叱咤電視圈，惟自陳國強入主後，高層余詠珊、杜之克、曾勵珍、樂易玲各據山頭，2018年台慶頒獎禮上，汪阿姐致辭時代全台發聲：「希望公司可以好好咁珍惜我哋每一位，雖然我哋個個都好搏、好捱得，不過如果公司嘅人工可以加多啲，休息嘅時間可以加多啲啲，關心多啲啲，山頭文化少啲啲，一定可以發掘同埋挽留到更多嘅人才。」

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