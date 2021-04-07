韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》於2月首播，並於大前日播出第14集，兩位主角更終於上演吻戲，令劇迷大表激動，而香港劇迷可於Netflix追看新劇。而根據今日韓媒報道，《Vincenzo》本周播出第15及第16集後，將會停播一周，並於本月24日及25日播出第17及第18集。

下周播特別篇

劇組方面相關人士表示：「停播的理由是為了提高完成度，為了到最後展示出優秀的品質，而17日將播出《Vincenzo》特別篇，18日將播出其他節目。」而宋仲基今日在其官方IG上載和楊慶元的合照，男神更鬼馬地嘟嘴拍照，十分可愛。

iPad播靈堂照

另外，有網民發現《Vincenzo》的穿崩場面，當中場面是交代澤演父親的喪禮，網民發現靈堂照竟然是用iPad播放，即時引來網民熱話。網民紛紛留言：「好環保」、「高科技時代」等。

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