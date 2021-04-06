梁祖堯（阿祖）日前因為ViuTV節目《調教你MIRROR》捲入姜濤鬧fans紛爭，連日成為戰靶的他，昨日趁ViuTV舉行五周年台慶，開腔解釋和交代整件事的始末。他在接受訪問時，坦言「預咗一定有呢個結果」。

雖然節目出了事端，但阿祖和MIRROR各成員在一片爭議聲中，似乎未有因此而存有芥蒂，昨晚仍齊上ViuTV facebook一個名為「《調教你MIRROR》醉後的晚餐」直播。直播中，MIRROR和阿祖邊食雞煲邊打邊爐，分享日前入camp後的得着和感受。而當年曾經是大肥仔的姜濤，面對美食，十足餓鬼投胎般，直播期間未停過手、冇停過口，不斷喪食，有網民留言笑他相當「擦得」，又有人擔心一晚過後，姜濤會翻脹一個碼。

望MIRROR重拾《造星》初心

在直播中，導師身份的阿祖，表示最初不認識12仔，亦不了解他們，之所以和製作組構思《調教你MIRROR》這個節目，是希望讓MIRROR在入camp這12天中，透過相處及參與一些workshop，重拾當年參加《全民造星》的初心。其間，阿祖亦重提「梅窩鬧fans」一事，他說：「大家都知fans對偶像嘅愛，係好偉大好重要，有fans支持係好重要，有好多人好努力，但冇支持者，而MIRROR係幸運嘅，有咁多fans，務必要好好珍惜。不過今次喺拍攝中間，有時見到fans行出馬路會有危險，有時亦會阻礙拍攝，令到工作做唔到。一直諗個節目出街，啲人就會明，因為希望佢哋喺呢個節目中，做一個有血有肉嘅人，大家都知呢一行，當有人喺度，有經理人喺度、有fans喺度，未必做到最真正真實嘅自己，接拍呢個節目前，我都好殘忍同花姐講，叫佢放手唔好喺度，而fans有幾愛佢哋，佢哋係知亦一定會珍惜，亦見到佢哋今次係冒險做呢個恨心嘅決定，事實上，我覺得佢哋係好真誠。雖然個節目做咗一半，但我好愛佢哋，佢哋已經係我一家人。」

陳卓賢喊得最慘

之後，MIRROR各成員先後講出日前入camp做節目的得着和感受，AK（江熚生）說：「入呢個camp前，其實係有壓力，因為本身唔識阿祖，又會諗真係一個camp就解決到所有嘢？結果第四晚真係得，最大得着，係可以重新認識自己。」其他各成員亦分享在參與這個節目前，大家都各自背負壓力和負面情緒，但短短幾日，一起坦誠相處後，心中的一面牆，終於可以慢慢打破。就連平時隊中較少說話的Jeremy（李駿傑），亦表示：「可能大家都好似我咁覺得，4號嗰晚，其實係我哋呢個真MIRROR嘅成立。」他更爆出陳卓賢（Ian）在當晚喊得好慘，直言相處這麼久，到那一刻才發覺他內心有很大抑壓。

而Ian亦接口說：「短短幾日好重要，我知自己幅牆喺入行後特別厚，自我防護機制好強，當然好感恩入行後有好多得着，但就算問大家呢一刻開唔開心，大家應該都會有猶豫，因為大家少咗同自己對話。之前有段時間不斷同自己溝通，自己裏面搵到垃圾，但唔識分解，直至早幾晚同大家傾完，雖然垃圾未分解到，但至少傾完係會舒服咗，俾大家了解咗，覺得冇咁孤獨。」

至於由頭食到落尾的姜濤，在最後被其他隊員夾硬收起筷子後，抺完嘴一臉滿足說：「多謝大家，多謝阿祖（指一指面前的雞煲），呢個trip，外界對於我係有諗法，我覺得要回應返fans，出道以嚟，一定離唔開fans嘅幫助，所以之前講嗰啲說話，係真係有爭扎過，但諗過如果係因為阻礙到工作，我係需要講出嚟。」而Edan（呂爵安）亦澄清今次MIRROR一齊站出來應對fans，並非是想利用fans製造節目效果，而是經過12個隊員一齊同意，說出這些話只是希望做好節目。

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