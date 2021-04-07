大陸女星鄭爽在今年年初爆出與前男友張恒在美國找代母誕下一對兒女Lucas及Luna，其後二人分手，鄭爽一怒之下決定棄養。事件曝光後，鄭爽不單遭大陸網民狙擊，連官媒更點名批評「超越認知的道德底線」，被廣電局列為「劣跡藝人」，將她永遠out出演藝圈。

鄭爽和張恒爭撫養權昨日在美國再次開庭，張恒亦有現身法庭，鄭爽的律師稱張恒在2020年時曾傳送了大量威脅信息給鄭爽，其中包括「我打死你」、「閉嘴」以及一些髒話，對此張恒先否認，強調發信息當日他完全喝醉，事實上自己全家都遭受過對方全家威脅，而「打死你」不是字面意思，只是「我了解了」，過往兩人聊天時，經常會說這句話。

張恒還被問及是否支持孩子和母親應該有多一些的相處時間時，張恒覺得孩子在成長過程中，需要的是一個好媽媽，而不是一個試圖遺棄他們的壞媽媽。如果鄭爽對孩子很好，他願意讓孩子和媽媽多見面，但到目前為止，他沒有發現鄭爽有多愛孩子，也看不出孩子有多喜歡鄭爽。張恒還透露，鄭爽和孩子見過兩次，在第二次見面時，Lucas哭了整整40分鐘，但因為想要給育兒教練和鄭爽更多的相處時間，他選擇了忍耐。不過育嬰教練在庭上表示在兩次看孩子的期間，鄭爽沒有對孩子作出不恰當的行為，而且還有盡力去安撫孩子。

在庭上張恒亦承認自己要代理孕母製作小孩的影片，因為擔心孕母可能被鄭爽用錢買通、做假口供，所以需要留下證據，但法官駁回此說法，鄭爽律師也稱張恒答非所問。法官詢問孩子出生後，張恒是否有跟鄭爽說孩子名字，他表示有用微信聯繫，但發現被鄭爽拉黑，法官追問他有用電話或電子郵件聯繫鄭爽嗎？他表示不記得了，反指了解孩子消息應該是母親的責任，法官最後决定在兩周後宣佈最終結果，有消息指從最後陳詞來看，傾向共同撫養。

不過有不少網民看完上庭的直播片段後，竟然轉軚支持鄭爽，認為張恒怎麼可能不知道錄音檔和出生證明是誰曝光，還將責任撇得乾淨，留言鬧他「他說鄭爽照顧不好小孩，但被育兒師當庭否認了」、「一扯到曝露孩子隱私就是網民行為，網民實慘」、「不只是一些髒話，而是說了100多次打死你，太可怕了」、「這男的明顯有問題」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！