由七位導演杜琪峯、林嶺東、袁和平、洪金寶、許鞍華、徐克和譚家明，向菲林致敬，分別執導一段代表香港不同年代的短片所組成的電影《七人樂隊》，日前在「第45屆香港國際電影節」作為開幕電影首映，而前晚（5日）在電影節中放映第二場。不少觀眾、網民看完戲後，在社交網談觀後感，大多數都喜歡杜琪峯、譚家明的故事，當中林嶺東的故事，令觀眾睇完眼濕濕，十分感觸。

《七》片兩場電影節放映完畢後，不少網民都在社交網討論，有網民更開post以喜歡的作品來排先後，大多數較喜歡杜琪峯以2000年代作為背景的《遍地黃金》，故事圍繞2003年沙士疫情下，伍詠詩、胡子彤和徐浩昌演的小市民，想在金融市場賺錢發達，反映不少香港人追逐的黃金夢，網民更留言「杜Sir開頭講嘅嘢，真係落力拍手掌」、「好鍾意遍地黃金，好X好睇，一睇就知係乜水拍」。

已故導演林嶺東，以2010年代為背景的《迷路》，由任達華、龔慈恩和林宇軒主演，講述移民回流返港的香港人，看到現在的中環已面目全非而感無奈。而戲中任達華的角色更看到林嶺東的影子，令觀眾看後十分感觸，當該片段播完後，放映現場觀眾掌聲不絕，向林導演致敬。

至於譚家明執導，以1980年為背景的《別夜》，由余香凝和曾獲金馬獎、金像獎男配角的吳澋滔飾演一對中學生情侶，面對移民的離別。不少網民欣賞譚導演呈現80年代新浪潮的拍攝手法，指《別夜》如「2020年烈火青春」，片中素顏的余香凝與吳澋滔有床上戲，更有網民指她如當年的鍾楚紅、李麗珍，令人印象難忘。

還有徐克以2020年代的《深度對話》，由張達明、張錦程、林雪、劉國昌扮演精神病醫院的醫生和病人，帶出一個瘋狂的年代，而這段戲充滿喜劇元素，場內播映時觀眾笑聲不絕，有網民留言︰「嗰段我笑到傻」。至於許鞍華執導以1960年代的《校長》，由吳鎮宇、馬賽主演，講述那個年代小學生校園的故事，吳鎮宇演的老年校長十分入戲，網民則盛讚戲中的馬賽造型很美。

而以1950年代為背景，洪金寳執導的《練功》，講述他當年七小福時練功的日子，與師徒的關係。至於擅長拍動作片的袁和平，以1990年代為背景執導的《回歸》，將元華和林愷鈴演繹爺孫關係的文戲拍得流暢，令不少網民有驚喜。

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