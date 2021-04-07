韓劇《咖啡王子》36歲女星尹恩惠早年捲入抄襲風波，令她形象受損及人氣大跌，近年她已努力收復失地，於IG、個人YouTube頻道分享近況，又不時出演各綜藝節目，keep住曝光率。尹恩惠今日接受電台節目《許志雄秀》的訪問，在節目內尹恩惠大方公開自己的理想型，她說：「希望價值觀相似，看待自己的觀點相同，因為我有很小心謹慎的部份，所以希望他是一個大方地引導我的人，同時又有體貼及細心一面就好。如果未來丈夫喜歡各種類型的食物的話，我都會為你做的。」而有聽眾就提到尹恩惠傳了多年的緋聞男友金鐘國，並指金鐘國很適合她，尹恩惠即笑說：「金鐘國真是一個帥氣的人，他好像不喝酒、不抽煙，自我管理很徹底的人。」

失落時獲隊友鼓勵

對於早前在節目《新品上市便利餐廳》上大展廚藝，更獲得了「玉水洞尹食堂」的綽號，尹恩惠自爆她平日下廚都不會仔細閱讀食譜，會按照自己的風格做菜，更打趣說：「所以再做的話，味道就會不一樣了。」提到當年以女團Baby V.O.X出道，尹恩惠透露當年年僅15歲的她很幸運地通過試鏡出道，她說：「過程還不到1個月，因為之前沒有準備的時間，聽別人說做得好就是狐狸，做不好就是熊。經常一個人哭，一個人悶悶不樂。」幸好尹恩惠低落時得隊友簡美妍鼓勵，她回憶說：「在後台強忍着眼淚，美妍姐姐就會帶我去洗手間，讓我哭了。她真的照顧了我很多，我亦依靠她最多。」

拍《咖啡王子》最驕傲

尹恩惠最為人認識的劇集就非《宮》和《咖啡王子》莫屬，她直認飾演《宮》一角後，曾有不少漫畫版的fans指她不配演主角，她說：「不久前我聽說了朱智勛也在節目中說受到了指摘。」至於《咖啡王子》，尹恩惠表示是一部很成熟的電視劇，她說：「音樂也很好，在飾演高恩燦（劇中角色）之前，我穿了1個月的男裝，幾乎沒睡，亦都冇化妝。為了減少打扮的感覺，更加冇吹乾頭髮，洗完頭髮就直接出去。這是我最值得驕傲的作品，不是因為我做得好，而是讓我覺得還能再遇到這樣的作品嗎？」

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