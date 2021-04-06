現年41歲的胡杏兒昨日宣佈正式成為三子之母，上周六誕下8.4磅重的孻仔李奕宏（Liam），並刻意擇時辰選擇在昨日下午1時14分（13:14）於社交網報喜，表達她與丈夫愛護三位兒子一生一世。杏兒懷孕時未有公開BB性別，大家都揣測她想追個女，如今三條King一樣美滿，她也計劃收山封肚。

哥哥𠱁細佬瞓

杏兒和老公李乘德（Philip）2015年底結婚後，2017年10月誕下長子李奕霆（Brendan），前年7月誕次子李奕霖（Ryan），孻仔Liam上周六報到，成功四年抱三！杏兒昨日在Ig貼出兩張照片報喜，一張是一家五口的手掌，另一張是兩個哥哥𠱁弟弟睡覺，老公Philip則貼出兩個哥哥看着弟弟，以及他在醫院拿着BB手提籃的照片。

杏兒今次選擇順產生B，Philip也有跟隨入產房，見證BB出世一刻，杏兒說：「BB都好重，冇諗到佢會咁重8磅幾，都有少少辛苦，因為佢都好大隻。」她又覺得BB樣貌似足兩個哥哥混合體。雖然三胎都是仔，但杏兒打算封肚不追女：「我諗都要收山啦，都三個要時間去照顧、陪伴、教導，男女都冇所謂，最緊要健康。」杏兒目前已返家休養照顧小朋友：「多謝大家嘅祝福，因為都第三個，所以都好忙。」

中文名跟族譜

老公Philip親自為兒子包辦中、英文名字，他在Ig以英文留言表示，孻仔在上周六出世，重達8.4磅。他指兒子的英文名Liam是愛爾蘭人的名字，是跟隨他的兄弟們足迹的意思，是位「堅決保護者」，至於中文名字是跟隨族譜，三位兒子都是「奕」字輩。

圈中不少藝人婚後趕生B組織大家庭，追仔追女大有人在，跟杏兒清一色三條King的，有同屬港姐出身的葉翠翠，接連誕下三子。而陳茵媺則育有兩子一女湊夠「嬲」字，黎姿則為三女之母，張新悅更是魄力十足，生足四胎均是女。