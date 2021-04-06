夏日造型底下，當然也需要換上一雙舒適自在的鞋子。白色波鞋永不過時，又容易配搭，自然任何時侯都是最佳選擇，女星如韓國女團BLACK PINK的Lisa、Jisoo，私下造型都愛以白色波鞋作配襯。除了運動品牌，今季多個奢侈品牌如Dior、Chloé、Loewe都有提供不少「白鞋」選擇。

奢華標誌

Dior-ID運動鞋飾有紋理細緻的橡膠細節，以及金色標誌，低調中不失奢華，最易襯的全白色外，也有深藍、裸色和紅色，而身為品牌代言人的BLACK PINK成員Jisoo就穿過深藍色版本。Celine於春夏推出的CT-02中筒球鞋，簡約又帶點中性味道，鞋頭搭配魔術貼更添細節感，可以參考像Lisa般襯上tee、牛仔褲，已經簡單又時尚。

藝術筆觸

Loewe今季推出的Flow運動鞋，以70年代田徑運動鞋風格為靈感，風格簡潔，洋溢一絲復古氣息。鞋身以夾棉、麖皮及光滑小牛皮拼接而成，營造豐富質感；鞋側縫製品牌Anagram的L壓花標誌。顏色方面，米白色易襯，也有棕褐及黑色選擇，並有全皮革款式。另外，Chloé新推出的Lauren sneaker，於白色鞋身畫上塗鴉風格的outline，設計簡單卻玩味十足；Saint Laurent於鞋底位置，以仿手寫的筆觸飾上品牌名。

女人氛圍

不喜歡過於簡潔，充滿細節的Valentino sneaker，設計延續手袋的花瓣皮革設計，為悠閒鞋款加入浪漫氛圍；想有顯高效果，Miu Miu的sneaker配備55cm的小矮踭，是易於行走的高度，更添特別女人時尚氣息。

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