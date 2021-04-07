真人騷女星Kylie Jenner去年登上美國財富雜誌《福布斯》（Forbes）的「10億美元富豪排行榜」，後來卻被指誇大業績遭踢出局，令她好夢成空。《福布斯》昨日再選出今年的富豪名單，Kylie未能再次登榜，取而代之是其同母異父家姐Kim Kardashian。

Kim Kardashian今年2月正式提出離婚申請，與饒舌天王Kanye West結束近七年的夫妻關係。不過婚姻失敗的Kim卻憑自家品牌化妝品和內衣谷起事業，今年首度打入「10億美元富豪排行榜」的第2674位，與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）和亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）齊齊登榜。據《福布斯》指，Kim於2017年成立美容品牌KKW Beauty，並於去年以2億美元（約15.6億港元）賣出20%股份給大型國際美容品牌公司Coty，Kim現時所擁有的股份市值5億美元（約39億港元）。除了化妝品外，《福布斯》亦指Kim成立內衣品牌Skims以及有其他私人生意，加上她所持有的現金、投資和物業，令她身家超過10億美元（約78億港元）。首次登上富豪榜的Kim心情靚爆，在IG貼上性感沙灘照片，留言指是「天賜的福」。

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