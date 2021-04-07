網上早前流傳着一款紅蘿蔔造型的Louis Vuitton散紙包，搞笑又得意，當時不少人以為這是二次創作的作品，沒想到原來真有其袋，LV男裝藝術總監Virgil Abloh近日就在社交平台貼出實物照。

這款紅蘿蔔散紙包，來自品牌的2021秋冬系列，不僅有紅蘿蔔，還有紅菜頭和魚的設計，恍如到了街市般。紅蘿蔔用上經典的Monogram花紋，根葉部分以軟皮製成，並飾上精緻的金屬鎖細節，手工藝絕不馬虎，雖然價格未定，但已被猜測為將會是「世上最貴的紅蘿蔔」。

同一個系列的飛機手袋也備受矚目，根據潮流圈爆料賬號@Supreme Leaks News透露，這款飛機手袋訂價3萬9000元美金，換算港幣約30萬，網民笑言搭幾次真飛機也足夠。

講起新創意，New Balance最近亦有新搞作，重金買下《New York Times》全版廣告，宣佈Teddy Santis成為品牌美國製系列（MADE in USA）的創意總監。

New Balance旗下的990、997及1300等多個鞋款，均屬於美國製系列的設計，強調美國工廠製作的細膩品質，但製造成本比其他Made In China的品牌高25%到35%，所以New Balance希望在品質之外再加入設計感，強化品牌在潮鞋圈影響力。新創意總監Teddy Santis，2014年創立紐約潮牌Aimé Leon Dore，擅長將塗鴉、嘻哈、籃球文化等街頭潮流元素融入設計之中，也曾多次與New Balance合作，他主理的首個系列將於2022年登場，讓潮粉十分期待他上任後，所帶來的新氣象。

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