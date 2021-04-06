現年51歲的王菲與40歲謝霆鋒於2014年復合後，雙方對戀情都極為低調。去年10月開始，兩人更傳出分手消息，更有一段時間沒合體現身，反而王菲多次被拍到身旁有一位叫Ryan的年輕男助手，因而被指搭上「小鮮肉」而與霆鋒分手，不過上月底霆鋒到北京時，被拍到剛下飛機，便直奔王菲住所留宿。近日再有內地傳媒拍到兩人拍拖跟朋友聚餐，飯後霆鋒拖着王菲的手甜蜜步出餐廳，在門外跟友人道別後便一起坐車返家，恩愛舉動，徹底粉碎分手傳聞。

貼心為女友開門

當晚霆鋒與王菲都戴着黑色cap帽和口罩，非常低調，兩人離開餐廳時似很心急回家，王菲是一邊行一回頭跟朋友揮手講拜拜，另一隻手則全程拖實霆鋒，兩人行到車前，霆鋒即為王菲開車門，不過王菲仍忙着跟朋友說話，霆鋒就先行上車，之後直接返回愛巢過二人世界。據知，Ryan是霆鋒與王菲的共同朋友，所以一直沒擔心女友跟Ryan的緋聞，今次兩人約朋友食飯，王菲並沒帶Ryan出席，顯然霆鋒才是真愛。

王菲和霆鋒這段姊弟戀多年來分分合合，2000年兩人在跑馬地十指緊扣公開認愛，哄動娛圈。不過三年後兩人疑因張栢芝介入分手，2011年霆鋒與栢芝離婚，三年後在巴黎重遇王菲舊情復熾，數個月後霆鋒被拍到在王菲寓所逗留四天，更連環咀嘴。

張栢芝跑步減肥

霆鋒近年一度傳與前妻張栢芝復合，栢芝2018年誕第三胎，當時更被指生父是霆鋒，她隨後否認。而栢芝早前多次被拍到肚凸凸，疑似陀第四胎，她即澄清沒懷孕，強調已有三個兒子不打算再生。栢芝為了不想再被指是「孕婦」，連日積極做運動減肥，她昨日在社交平台分享跑步片段，指開始了第二天的鍛煉：「之前三、四日已經喺飲食上有改進，我係極之喜愛食消夜，所以短時間肥咗好多。」栢芝之前解釋因穿了兩條褲，褲頭厚了才肚凸凸，如今終肯認發福而開始做gym減肥。