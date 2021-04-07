泰國男星Bright和Win憑BL劇《因為我們天生一對》（2gether）大受歡迎，兩人於大前日出席在曼谷Villa De Bua舉行的活動後，由於活動中有人確診武漢肺炎，事務所GMM TV發出緊急通告，指兩人必須遵從防疫守則，隔離14日。

泰媒《泰國日報》報道，BrightWin於本月4日出席活動後，隨即發現活動中有人確診，GMM TV指BrightWin雖然未有與確診者接觸，但為配合防疫措施規定，將會接受14日隔離，結束後會進行病毒檢驗，而電視台亦被迫取消未來14日的所有行程。BrightWin憑《因》劇人氣急升，兩人經常孖住拍廣告做宣傳，曾經拍過食品、飲品、化妝保養品、清潔用品、汽車等廣告，他們還正在拍攝偶像劇《流星花園》，而《因》劇又將於本月22日上映電影版，keep住人氣高企。

此外，泰國另一間知名娛樂公司Nadao Bangkok亦發聲指有員工確診，因此旗下所有藝人及員工亦必須由本月5日至18日，進行為期14日的居家隔離，受影響藝人包括BL劇《以你的心詮釋我的愛》男星Billkin和PP等。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！